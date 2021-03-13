ما هو ترتيب العراق اليومي بقائمتي إصابات ووفيات كورونا في الشرق الأوسط؟

2021/03/13 | 14:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الترتيب اليومي الذي يحتله العراق في قائمتي إصابات ووفيات كورونا لدول الشرق الأوسط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الإصابات الجديدة ليوم 12 آذار/مارس في العراق 4622 وترتيب العراق عالميًا هو 25".

وبيّنت أن "4 دول تقدمت عليه، ومن دول المنطقة":

الأردن 7705 إصابة

تركيا 14941 إصابة

ايران 8088 إصابة

وأضافت أن "الوفيات الجديدة في العراق ليوم 12 آذار/مارس 25 وترتيبه عالميًا هو 42"، لافتة الى أن "41 دولة تتقدمه، ومن دول المنطقة":

مصر 45 وفاة

لبنان 48 وفاة

الأردن 55 وفاة

إيران 53 وفاة

تركيا 66 وفاة

وذكرت أن "معدل الإصابات لكل مليون حتى يوم 12 آذار/مارس في العراق هو 18369 وترتيب العراق عالميًا هو 93، وتتقدمه 92 دولة ومن دول المنطقة":

تونس ٢٠٢١٢ لكل مليون

إيران ٢٠٤٣٤ لكل مليون

ليبيا ٢٠٧١٩ لكل مليون

عمان ٢٧٩٥٥ لكل مليون

تركيا ٣٣٥٥٣ لكل مليون

الامارات ٤٢١٣٣ لكل مليون

الاردن ٤٥٢٤٨ لكل مليون

الكويت ٤٨٠٣٨ لكل مليون

قطر ٦٠٢٩١ لكل مليون

لبنان ٦٠٥٢٨ لكل مليون

وتابعت أن "معدل الوفيات في العراق ولغاية 12 آذار/مارس هو 335 لكل مليون وترتيب العراق عالميًا هو 77، وتتقدمه 76 دولة ومن دول المنطقة":

ليبيا 339 لكل مليون

تركيا 345 لكل مليون

الاردن. 508 لكل مليون

تونس 700 لكل مليون

ايران 721 لكل مليون

لبنان 776 لكل مليون".

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