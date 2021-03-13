مخاطبة نيابية لتخفيف إجراءات حظر التجوال وصرف ’بدل نقدي’ للمتضررين (وثيقة)

2021/03/13 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى بسمة بسيم، السبت، بتخفيف إجراءات حظر التجوال، وذلك بسبب "أثره السلبي على العوائل الفقيرة".

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وقالت بسيم في وثيقة خاطبت من خلالها رئيس مجلس الوزراء وحصل "ناس" نسخة منها، (13 آذار 2021)، جاء في نصّها "لا يخفى على جنابكم تأثير حظر التجوال الشامل على العوائل المتعففة سلبيا، والتي يكون دخلها بشكل يومي، وكذلك الكسبة من الشباب وفرض حظر التجوال بهذه الطريقة أثر بشكل كبير على تلك العوائل".

وأضافت، " نلتمس من سيادتكم جعل حظر التجوال جزئيا طيلة أيام الأسبوع، وتوفير بدل نقدي يعين العوائل الفقيرة أيام حظر التجوال بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي تمتلك قاعدة بيانات دقيقة لتلك العوائل".

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