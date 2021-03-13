أزمة مستشفى السلط.. وفاة 4 بسبب انقطاع الأكسجين واستقالة وزير الصحة الأردني

2021/03/13 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" أن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، تقدم باستقالته على خلفية حادثة وفيات مستشفى السلط الحكومي، في حين قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، إن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، طلب من الوزير تقديم استقالته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

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