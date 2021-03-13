البرلمان: جلسة الاثنين تتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/13 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان، السبت، أن استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية سيكون يوم الاثنين المقبل.وقالت في بيان، إن “جدول عمل جلسة يوم الاثنين الموافق ١٥ اذار ٢٠٢١ يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية”.

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