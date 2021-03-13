العدل الأميركية تتهم رئيس شبكة اتصالات بـ

2021/03/13 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت الوزارة أن القرارين الاتهاميين بحق رئيس "سكاي غلوبل" جان فرنسوا إيب، والمسؤول الرفيع السابق في خدمة توزيع أجهزة "سكاي غلوبل" توماس هيردمان، صدرا الجمعة.

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