2021/03/13 | 23:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان، السبت، أن استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية سيكون يوم الاثنين المقبل.وقالت في بيان، إن “جدول عمل جلسة يوم الاثنين الموافق ١٥ اذار ٢٠٢١ يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاثنين المقبل..



استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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