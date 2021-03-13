’التبليط’ يصل إلى شارع مستشفى القيارة في نينوى

2021/03/13 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنهت كوادر بلدية محافظة نينوى، السبت، أعمال إكساء شارع مستشفى ناحية القيارة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى، في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (13 آذار 2021)، إنه "مديرية بلدية القيارة تعلن انتهاء أعمال إكساء جانبي طريق المستشفى في ناحية القيارة ربطاً بالشارع العام وبطول ٤٠٠ م".

وأظهرت صور، نشرها المكتب، عمليات التبليط والإكساء التي نفذتها الحادلات والفارشات.

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