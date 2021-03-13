البرلمان يعلن استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الاثنين المقبل

2021/03/13 | 23:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، عن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الاثنين المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي، إن “جلسة الاثنين تتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان المجلس صوت قبل ايام على اغلب مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

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