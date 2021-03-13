التربية تصدر توجيهاً بشأن مادة الكورس الأول

2021/03/13 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت وزارة التربية، توجيها للملاكات التعليمية والتدريسية بشان مادة الكورس الاول.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "قرارا سيصدر للملاكات التعليمية والتدريسية حول اعطاء دروس الكورس الثاني والتركيز على مراجعة مادة الكورس الاول".وأضافت، ان "التلفزيون التربوي سيطلق حملة مراجعة كبيرة بالتنسيق مع التقويم والامتحانات لمساعدة الطلبة".

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