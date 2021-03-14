2021/03/14 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أكد عضو مجلس النواب، فلاح الخفاجي، السبت، وجود فيتو على بعض الفقرات من قبل أعضاء مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2021.وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب لن يوافق على تمرير فقرة تخفيض رواتب الموظفين او فرض ضرائب عليها في موازنة2021".وأضاف أن "الموازنة اذا تضمنت فقرة قيمة سعر الصرف الجديد فأن مجلس النواب لن يمررها، وسيضمن الدرجات الوظيفية بالقانون".وتابع الخفاجي أن "أعضاء مجلس النواب سيمررون ما يروه مناسبا".

وفي وقت سابق، استبعد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد الشبكي، اليوم السبت (13 آذار 2021)، تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 خلال الاسبوع الحالي.وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021 مازالت مستمرة، رغم الاجتماعات والحوارات المستمرة منذ فترة طويلة، لهذا فإن تمرير الموازنة يوم الاثنين او خلال الاسبوع الحالي، أمر مستبعد لعمق هذه الخلافات".وبيّن، أن "مجلس النواب العراقي يحتاج إلى مزيد من الوقت لحل هذه الخلافات"، مشيراً إلى أن "الكل متفق على تمرير موازنة 2021، بالتوافق والاتفاق، وربما تُمرر خلال الأسبوع المقبل أو أبعد من ذلك".وأدرج التصويت على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي على جدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل، بعد تقديم طلب من 150 نائباً في البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يتعلق بالرواتب وسعر الصرف.. نائب يتحدث عن فيتو برلماني قد يمنع تمرير موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يتعلق بالرواتب وسعر الصرف.. نائب يتحدث عن فيتو برلماني قد يمنع تمرير موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).