وزارة التربية : قرار جديد سيصدر حول دروس الكورس الثاني

2021/03/14 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية ان: قرارا سيصدر للملاكات التعليمية والتدريسية حول اعطاء دروس الكورس الثاني والتركيز على مراجعة مادة الكورس الاول.وذكرت في بيان ان : التلفزيون التربوي سيطلق حملة مراجعة كبيرة بالتنسيق مع التقويم والامتحانات لمساعدة الطلبة.واضافت : تم توجيه الملاكات التربوية والتعليمية بإيقاف إعطاء دروس الكورس الثاني./انتهى3

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