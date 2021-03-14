مجلس النواب يستكمل الاثنين المقبل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/14 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يستكمل مجلس النواب يوم الاثنين المقبل استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية .وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم السبت ان , جدول عمل جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل تتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية"./انتهى2

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