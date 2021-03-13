2021/03/14 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير بصيحفة "بيج سيكس" أن ميغان ميركل زوجة الأمير هاري ليست أول عضو ملون بالعائلة المالكة في بريطانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: ميغان ماركل ليست الملونة الوحيدة بالعائلة المالكة في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: ميغان ماركل ليست الملونة الوحيدة بالعائلة المالكة في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).