بومبات دنماركية 200+49 - حكمة اقبال

2021/03/14 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمة_اقبال عام على كورونا :مرت يوم الخميس الماضي ذكرى مرور عام بالكامل على إعلان رئيسة الوزراء في 11 آذار 2020 إجراءات إغلاق المجتمع للمرة الأولى بعد اكتشاف إصابات بالفايروس نُقلت الى الدنمارك من مواطنين كانوا في اجازة الشتاء للتزلج على الجليد في شمال ايطاليا .



- بلغة الأرقام فان عدد سكان الدنمارك 5,6 مليون نسمة ، والأرقام التالية لغاية اليوم السبت : تم تقديم فحص مجاني بعدد 20.225,208 مليون مرة ......





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