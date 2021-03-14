2021/03/14 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف مصدر نيابي، السبت، عن وجود مقترح يقضي بتسليم إقليم كردستان 460 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، على أن تعيد الأخيرة كلف الانتاج والاستخراج إلى الإقليم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المصدر في تصريح لـ "ناس"، (13 آذار 2021): إن "الكتل النيابية الشيعية اغلبها تعترض على النص الخاص بحصة الإقليم، لكنها لم تأت بالبديل المناسب".

وأضاف أن "الكتل الشيعية قدمت مقترحاً يتم على أساسه تسليم إقليم كردستان 460 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، مقابل تكفل الأخيرة بإعادة مصاريف الإنتاج والاستخراج إلى الإقليم من أموال النفط المصدر".

ولفت المصدر، إلى أنه "تم ابلاغ النواب بٲن جلسة الاثنين المقبل ستخصص لاستكمال التصويت علی المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية دون الموازنة".

وتابع أنه "من المقرر اتخاذ قرار بشٲن ملف الموازنة يوم الاثنين المقبل من قبل لجنة تنسيقية".

وأكدت اللجنة المالية، في وقت سابق الخميس، أن يوم الاثنين القادم هو الموعد ثابت للتصويت على الموازنة، سواءً تم الاتفاق مع إقليم كردستان أو لم يتم.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان الحمداني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (11 آذار 2021)، إن "هناك إمكانية لتغيير سعر برميل النفط في الموازنة"، موضحاً أنه "لا علاقة لقانون المحكمة الاتحادية بحسم قانون الموازنة في جلسة الاثنين".

وأوعز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق بإدراج مشروع موازنة 2021 ضمن جدول أعمال البرلمان في جلسة الاسبوع الحالي.

وذكر بيان مقتضب لمكتب الحلبوسي، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021)، أن "رئيس مجلس النواب وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا".

وأظهرت وثيقة، حصل عليها "ناس"، أن " 150 نائبا قد وقعوا على طلب النائب يوسف الكلابي بإدراج الموازنة ضمن جدول اعمال البرلمان ليوم الاثنين الموافق 15 آذار 2021".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح جديد بشأن أزمة ’نفط كردستان’: تسليم 450 ألف برميل وبغداد تتحمل كلف الإنتاج) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح جديد بشأن أزمة ’نفط كردستان’: تسليم 450 ألف برميل وبغداد تتحمل كلف الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).