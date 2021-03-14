2021/03/14 | 00:17 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط الأردني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/14 | 00:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط الأردني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).