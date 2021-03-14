الامن النيابية تحمل الكاظمي الخروقات الاخيرة في صلاح الدين

2021/03/14 | 00:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن عضو لجنة الدفاع الامن النيابية جاسم جبارة، السبت، ان اللجان التحقيقية اصبحت ممجة بالنسبة للعراقيين والتحجج بها لتطيب الخواطر اصبح "معيب"، مبينا ان اي خلل امني تتحمله الحكومة والجهات المسؤولة.

وقال جبارة في تصريح تابعه NRT عربية، (13 آذار 2021)، انه "كان املنا بعد 2014 ان تتوقف هذه المهزلة، ونحن نقف باحراج امامكم ولن نسمح بنزيف دمائكم بعد الان فاذا حصل بفعل فاعل فما هي فائدة وجود القوات الامنية وما هو موقفها من المتهم الذي ارتكب الجريمة"، موضحا انه "لا نريد ان نتهم شخص بعينه، ولكن من هو مسؤول على المنطقة يتحمل المسؤولية سواء كان جيش او شرطة او حشد فما قيمة وجودك في القاطع ونحن نقتل".

واضاف، ان "اللجان التحقيقية اصبحت مملة بالنسبة للعراقيين والتحجج بها لتطيب الخواطر اصبح معيب من اعلى مستوى يتحدث بيها الى ابسط شخص"، مطالبا بـ "استبدال هذه اللجان بقوات امنية تكون قريبة من الشارع، وطالما يكون هناك اختلاف و بعد بين القوات الامن والمواطنين سيكون هناك بعد بتطبيق الامن".

واوضح جبارة، انه "الا توجد اي مصالح تعلو فوق مصلحة اهلنا بالامن والاستقرار، وهذه هي سبب اكثر المشاكل في عموم مناطق صلاح الدين"، لافتا الى ان "الكثير يدعي اننا متطرفين فكلنا نعرف ان الحكومة هي من تمسك الملف الامني وتكون مسؤولية القوات الامنية، فاي خلل تتحمل الحكومة مسؤوليته ويتحمله ايضا من لا يقبل بتدخل القوات الاخرى في هذه المناطق".

واشار الى انه "سنبقى ضاغطين بقدر المستطاع، فنحن معكم ما ذهب ذهب من حصة العراق، وليس من حصة عشيرة او عشيرة او منطقة معينة، ولكي يبقى اهلنا مكرمين معززين فاننا دفعنا مئات الاضعاف عن التضحيات سابقا لكي تستغل هذه العملية السياسية التي نفتقر وجودنا فيها".

N.A

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