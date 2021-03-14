احباط تفجير سيارة مفخخة في نينوى

2021/03/14 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإحباط تفجير سيارة مفخخة في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جهاز الامن الوطني احبط عملية تفجير عجلة مفخخة واعتقل افرادها في احدى مناطق الجانب الايمن من نينوى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل

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