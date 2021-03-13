دراسة تكشف عن فحص مشترك يمكن أن يتنبأ بمدى نجاح العلاقة الزوجية

2021/03/14 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أميركية حديثة عن وجود إمكانية لتحديد مدى نجاح العلاقة الزوجية من خلال فحص الحمض النووي "DNA" للزوجين.

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