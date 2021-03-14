رمز الثورة ضد جيش ميانمار.. قتلوها ثم نبشوا قبرها وملأوه بالإسمنت

2021/03/14 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت بالرصاص، وحفر قبرها وملأ بالإسمنت، لكن معركتها لم تنته بعد، بعدما تحولت إلى أيقونة لـ"الثورة" المتصاعدة في ميانمار ضد الانقلاب العسكري، هكذا يتذكر المحتجون الغاضبون من قادة الجيش في البلاد المراهقة" أنجيل" التي تحاول الأجهزة الأمنية التبرأ من قتلها وإلقاء اللوم على رصاص مجهول.

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