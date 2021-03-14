الدوري الاسباني .. اتلتيكو مدريد يتعثر بتعادل فرضه عليه خيتافي

2021/03/14 | 01:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعثر متصدر الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد وفقد نقطتين ثمينتين بتعادله السلبي امام خيتافي ، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز ، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني / الليجا / .وتمكن خيتافي من الصمود امام اتلتيكو وخرج متعادلا معه ، بالرغم من انه لعب بعشرة لاعبين خلال آخر 20 دقيقة من عمر المباراة، بعد طرد مدافعه الفرنسي آلان نيوم ببطاقتين صفراوين.وبهذا التعادل تقلص الفارق بين اتلتيكو برصيد 63 نقطة ، والوصيف ريال مدريد الى ست نقاط ومع الثالث برشلونة ، الذي سيلاقي هويسكا يوم غد الاثنين ، الى سبع نقاط ، اي في حال فوز برشلونة سيتقلص الفارق الى اربع نقاط ./ انتهى

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