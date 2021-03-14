قد تجردها من الجنسية وتضعها على لائحة الإنتربول.. بريطانيا تحقق في

2021/03/14 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت السيدة الأولى في سوريا، والمصرفية الإنكليزية السابقة، أسماء الأسد، تواجه محاكمة محتملة وفقدان جنسيتها البريطانية، بعد تحقيق أولي فتحته شرطة لندن بشأن مزاعم تحريضها على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات الأخيرة من الحرب الأهلية التي واجهتها دمشق.

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