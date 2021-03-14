المعلم والشاعر -عباس المهجة. - سلام إبراهيم

2021/03/14 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم وجوه غابت عن الديوانيةتعود معرفتي بعباس إلى فترة مبكرة من حياتي فهو يكبرني بعدة سنوات وعائلته "بيت المهجة" من أعرق وأقدم عائلات الديوانية ومحلة الجديدة، وبيتهم وسط المحلة وامتداده باتجاه الشط بيت جدي عبود يعقوب النجار "أبو صبري" والد أمي، وكنت اسلك في طفولتي هذا الطريق كل يوم في ذهابي وإيابي من وإلى عمي خليل الحلاق، سأسكن الجديدة في مراهقتي مسحوراً بشوارعها وصباياها الفاتنات، فأتعلق ك ......





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