أتلتيكو مدريد يتعثر أمام خيتافي في الليغا

2021/03/14 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفقد أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في سبيل تأمين صدارة الليغا من غريميه برشلونة وريال مدريد، بسقوطه في فخ التعادل السلبي في عقر دار خيتافي، السبت، في إطار الجولة الـ27 بالدوري الإسباني.وعلى ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، نجح الفريق المدريدي في فرض التعادل السلبي على جاره بالرغم من أنه لعب منقوصا من لاعب خلال آخر 20 دقيقة من عمر المباراة، بعد طرد مدافعه الفرنسي آلان نيوم ببطاقتين صفراوتين.وفشل أتلتيكو مدريد بهذه النتيجة في مواصلة الابتعاد بالصدارة، ليفقد نقطتين غاليتين في صراعه المحتدم مع قطبي إسبانيا البرسا والريال.

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