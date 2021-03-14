الحكومة الجزائرية تلوّح بسحب اعتماد قناة فرانس-24

2021/03/14 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر -(أ ف ب) – لوّحت وزارة الاتصال الجزائرية السبت بسحب اعتماد قناة فرانس-24 الدولية “نهائيا” بسبب ما اعتبرته “تحيزا صارخا” في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديموقراطية.وقالت الوزارة في بيان إن “إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24”.وأضافت متهمة القناة بشكل لاذع أن “تحيّز فرانس […]

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