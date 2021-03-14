خيتافي يشعل

2021/03/14 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرمل خيتافي المنقوص ضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر عندما أرغمه على التعادل السلبي، السبت، مقدما خدمة لوصيفه المؤقت ريال مدريد الفائز بشق النفس على ضيفه إلتشي 2-1، وبرشلونة مضيِّف هويسكا، الاثنين، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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