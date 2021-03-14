البرلمان يستبعد تمرير الموازنة في جلسة الاثنين

2021/03/14 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

استبعدت اللجنة المالية النيابية أن يتم تمرير الموازنة في جلسة يوم غدٍ الاثنين بسبب استمرار الخلافات بين المكونات حولها، وبينما كشفت اللجنة عن التخصيصات المالية لمشروع ميناء الفاو الكبير وزيادتها، أكدت تخصيص ترليون دينار للمتعاقدين المشمولين بالقرار 315.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ”الصباح”: “لا أعتقد أنه سيتم تمرير قانون الموازنة في جلسة الاثنين، وقد نشهد يوماً صعباً بسبب قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية، إذ إن هناك خلافات بين أغلب الكتل بشأنهما”، موضحاً أن “المكونات غير راضية عن قانون المحكمة الاتحادية، والأمر كذلك بالنسبة لمشروع الموازنة، لذلك ستكون هناك صعوبة في تمريرها”.

وأشار كوجر إلى أنه “سيتم تخصيص مبالغ لميناء الفاو في كل موازنة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع”، مبيناً أن “الشركة الكورية، ووفق عقدها، يجب أن تتسلم الأموال لكي تباشر العمل بعكس الشركة

الصينية”.

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