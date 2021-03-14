2021/03/14 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

ثمنت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية موقف سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة من أجل الرياضة العراقية، مشيرة الى أن هذا يدعونا جميعا الى استثمار هذه المبادرة بإنجاز التشريعات التي تنظم العمل الرياضي لاسيما قانون الاندية الذي يعد القاعدة الحقيقية للرياضة العراقية.



وأشارت لجنة الشباب والرياضة النيابية في بيان رسمي تلقت «الصباح» نسخة منه الى أن ما دعا اليه السيد مقتدى الصدر يدعونا جميعا الى الابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة والعمل على النهوض بالواقع الرياضي المؤلم والتفكير جديا بتهيئة الظروف المناسبة والملائمة للجنة التي سيتم تشكيلها استجابة لدعوته الكريمة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الشباب والرياضة} تثمن مبادرة السيد مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الشباب والرياضة} تثمن مبادرة السيد مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).