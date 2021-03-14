فيديو مروع.. لحظة سقوط 4 رجال بصاعقة في الهند

2021/03/14 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يظهر سقوط أربعة أشخاص أرضا عقب تعرضهم لصعقة برق، ضربت شجرة كانوا يحتمون من الأمطار أسفلها، الجمعة.

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