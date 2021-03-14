شمس الدين يحدد شرطا للتصويت بالاغلبية على الموازنة

2021/03/14 | 11:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، سركوت شمس الدين، اليوم الأحد، شرطا لتأييد للتصويت على قانون موازنة عام 2021.وقال شمس الدين في بيان، إنه “يؤيد التصويت بأسرع وقت ممكن على الموازنة، وبالأغلبية التي يروج لها البعض، مع ضمان حصة اقليم كردستان فيها”.وأضاف، أنه “لا يوجد هنالك أي مانع من التصويت […]

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