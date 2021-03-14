"ردع للصين".. وزير الدفاع الأميركي يتوجه إلى آسيا في أول زيارة خارجية

2021/03/14 | 11:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، أنه سيتوجه إلى آسيا لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفاء الولايات المتحدة وإرساء "ردع موثوق به" في مواجهة الصين.

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