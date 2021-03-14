نصيف تدعو لتوظيف فائض الموازنة في تمويل ميناء الفاو

2021/03/14 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعت النائبة عالية نصيف، الاحد، الحكومة إلى اغتنام فرصة ارتفاع أسعار النفط لتوظيف الفائض من الموازنة في تمويل مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقالت نصيف في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السعر الحالي لبرميل النفط وما شهده من ارتفاع في الأسواق العالمية مؤخراً يشير إلى عدم وجود عجز فعلي في الموازنة، سواء تم تعديل سعر البرميل المخطط او لم يعدل، وبالتالي يجب دفع تكلف ميناء الفاو الكبير والبالغة ستة مليارات دولار".

وأضافت، أن "توظيف الفائض من الموازنة في هذا المشروع الحيوي العملاق سيرفع عن كاهل الدولة عبء تسديد المبلغ مستقبلاً ويجعل الشركة المنفذة ملزمة بإنجاز المشروع بأسرع مدة، علماً بأن العائدات ستأتي لخزينة الدولة عندما يتم افتتاح المرحلة الأولى من الميناء ".

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