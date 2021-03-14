نائب يطالب الكاظمي بالايعاز في تثبيت سعر الدولار بين “1250-1275”

2021/03/14 | 11:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا، اليوم الأحد، بالايعاز في تثبيت سعر الدولار بين “1250-1275″، مشيرا الى ان ذلك سيعيد اسعار المواد الى ما كانت عليه.وقال الجربا في بيان، “الى رئيس الوزراء..ان التجار الجشعين يستحقون الاعدام أو السجن لتلاعبهم بالاسعار، لكنكم لا تستطيعون التعرض لهؤلاء التجار الجشعين لأن اغلبهم […]

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