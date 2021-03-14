2021/03/14 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر: الحكومة واروقتها مليئة بالفساد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: الحكومة واروقتها مليئة بالفساد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: الحكومة واروقتها مليئة بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).