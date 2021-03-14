مجلس النواب يؤجل التصويت على الموازنة

2021/03/14 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة مجلس النواب، عن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية في جلسة يوم غد الاثنين.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان: ان جدول عمل جلسة يوم الاثنين الموافق 15 اذار 2021 يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.



دون ذكر اية تفاصيل عن مشروع قانون الموازنة.

من جانبه، اكد النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: انه من المستبعد التصويت على مشروع قانون الموازنة خلال جلسة يوم غد لمجلس النواب.

واضاف: يجب عقد اجتماعين للجنة المالية قبل التصويت على مشروع قانون الموازنة لذا اعتقد بانه سيتم تاجيل الموازنة الى جلسة اخرى، لان جلسة الغد ستخصص لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وتابع: ان استبعد التصويت على مشروع قانون الموازنة وهناك اختلافات حول بعض المواد في مشروع قانون الموازنة لذا اعتقد بان التاجيل وراد جداً.

PUKmedia خاص

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