نائب يتهم الحكومة بالتهرب من مستحقات مالية كبيرة بذمتها لاحدى المحافظات

2021/03/14 | 11:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، الاحد، ان حكومة المركز لا تلتزم بتسديد مابذمتها من مبالغ مالية للمحافظة، خاصة مبالغ البترودولار ونسبة 50% من مبالغ واردات المنافذ الحدودية.

وقال السكيني في تصريح لـ NRT عربية، (14 آذار 2021)، ان "محافظة البصرة لديها حقوق في البترودولار على ذمة الحكومة المركزية تصل الى اكثر من 11 مليار دينار"، مبينا ان "هذه الحصة مضمنة في موازنة2021".

واضاف، ان "حكومة بغداد لاتلتزم في تسديد المبالغ التي بذمتها اتجاه الحكومة المحلية في البصرة"، موضحا "تضمين كثير من حقوق البصرة في البترودولار و 50% من المنافذ الحدودية، ولكن حكومة بغداد لاتكون صريحة وجدية في اعطاء استحقاقات البصرة كخصوصية محافظة منتجة للنفط ولديها 7 منافذ حدودية".

واشار السكيني، الى ان "التقصير واضح في عدم التزام الحكومة الاتحادية مع الحكومة المحلية في البصرة".

N.A

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