السيد الصدر: المطالبة بالإصلاح أمر ضروري

2021/03/14 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن المطالبة بالإصلاح أمر ضروي بل واجب عقلاً ونقلاً .

وذكر السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد ، أن" من يريد الاصلاح يجب أن يكون مصلحاً "

وفي ما يلي نص التغريدة:

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