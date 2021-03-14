2021/03/14 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع
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أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن المطالبة بالإصلاح أمر ضروي بل واجب عقلاً ونقلاً .
وذكر السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد ، أن" من يريد الاصلاح يجب أن يكون مصلحاً "
وفي ما يلي نص التغريدة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: المطالبة بالإصلاح أمر ضروري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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