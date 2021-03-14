العملة الرقمية بيتكوين تلامس الـ 60 الف دولار بعد هبوطها قبل اسابيع

2021/03/14 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار عملة البتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعها، حيث وصلت إلى مستوى جديد بلغ 60 ألف دولار بعد أسابيع قليلة من تجاوزها حاجز الـ50 ألف دولار.وتبلغ قيمة عملات البتكوين المتداولة أكثر من تريليون دولار.وتضاعفت أسعار البتكوين أكثر من الضعف … Readmore

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