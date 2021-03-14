وزير العمل: الأسبوع المقبل إطلاق 5 ملايين كقروض للعاطلين

2021/03/14 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين الأسبوع المقبل.وقال الركابي لـ”المركز الخبري الوطني” إن “الوزارة ستطلق دفعة قروض جديدة خلال الاسبوع القادم للباحثين عن عمل والذين يودون افتتاح مشاريع صغيرة مدرة للدخل”.وأضاف الركابي أن “مبلغ القروض هو 5 ملايين دينار”، […]

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