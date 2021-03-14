2021/03/14 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_يوسف الاسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية - حوار عربي - غربي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية - حوار عربي - غربي - مجدى يوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية - حوار عربي - غربي - مجدى يوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).