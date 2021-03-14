تصريح جديد حول الموازنة: إمكانية حسمها بجلسة الغد

2021/03/14 | 11:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]رجح نائب في مجلس النواب، الأحد، حسم قانون الموازنة خلال جلسة المجلس يوم غد.

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