2021/03/14 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" في الكويت أن المحكمة الدستورية أبطلت، الأحد، عضوية النائب البرلماني المعارض، بدر الداهوم، على خلفية اتهامات متعلقة بمس الذات الأميرية.

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