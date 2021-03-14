2021/03/14 | 12:23 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون الناصرية: نواب ذي قار سيلتقون الكاظمي بعد الثالثة عصرا لحسم مرشح منصب المحافظ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/14 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون الناصرية: نواب ذي قار سيلتقون الكاظمي بعد الثالثة عصرا لحسم مرشح منصب المحافظ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفزيون الناصرية: نواب ذي قار سيلتقون الكاظمي بعد الثالثة عصرا لحسم مرشح منصب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).