الصدر يدعو لإصلاح المجتمع أولاً: تصورته في الحكومة “أيسر وأسرع”

2021/03/14 | 12:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، لإصلاح المجتمع “أولاً”، فيما قال إنه تصور إصلاح الحكومة “ايسر واسرع”.وتحدث الصدر عبر تغريدة على تويتر، عن “الفساد في الأروقة السياسية”، فيما رأى أنه “لا معنى أن نصب جام غضبنا على الحكومة لأنها فاسدة، ونترك الفساد مستشريا في مفاصل الحياة”، مبينا “إن صلح المجتمع صالحت الطبقة السياسية الحاكمة”.

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