أحزاب وفصائل أم عشائر وقبائل - نهاد ابو غوش

2021/03/14 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش أحزاب وفصائل أم قبائلنهاد أبو غوششتان بين الانتماء وبين التعصب الأعمى، بين النضال بمعانيه السامية والفضلى وبين السياسة بممارساتها لا تكون نظيفة على الدوام، مع انه في حالتنا الفلسطينية يفترض أن تقترب السياسة من النضال وتتماثل معه إلى حد التطابق.



لكن الزمن ونشوء المصالح والامتيازات، يوسعان الفارق كثيرا بين النضال بمضمونه الفدائي والتضحوي، النزيه والنقي والطاهر، والسياسة بكل ما تنطوي عليه من ......





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