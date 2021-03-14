2021/03/14 | 12:28 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن إحباط محاولة تسلل ـ"لعناصر إرهابية" من سورية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن إحباط محاولة تسلل ـ"لعناصر إرهابية" من سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).