تحركات برلمانية لتعويض المتضررين من حظر التجوال

2021/03/14 | 12:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء حسين الشمري، الأحد، عن جمع تواقيع برلمانية لتعويض المواطنين المتضررين من جراء فرض حظر التجوال.

وقالت الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “تم ادراج تواقيع أكثر من 55 نائبا لعرض الموضوع وإصدار قرار بشأن تعويض المتضررين من جراء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة”.

وأضافت ان “الاجراءات الأخيرة أفقدت من ذوي الدخل المحدود قوتهم اليومي”، مشيرة إلى أن “الموضوع تمت إحالته إلى اللجنة القانونية”.

ولفتت الشمري إلى أن “الجلسات القادمة سيشهد إصدار قرار برلماني يلزم الحكومة تعويض المتضررين من جراء الحظر من فيروس كورونا”.



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