نادية الجندي تتحدث لأول مرة عن ’المشاهد الجرئية’ في أفلامها.. ورد فعل زوجها!

2021/03/14 | 12:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدثت الفنانة المصرية، نادية الجندي، لأول مرة عن "المشاهد الجرئية"، التي كانت تقدمها في أفلامها، موضحة أن زوجها المنتج محمد مختار كان شديد الغيرة عليها شأنه شأن أي زوج يحب زوجته.

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وحلت نادية الجندي، ضيفة على برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني، وأكدت أنها لم تقدم أي مشهد مبتذل طوال مشوارها الفني، قائلة: "لم أقدم مشاهد ساخنة، وأي مشهد قدمته كان يخدم الدراما".

وأضافت، أنها "لا تحب كلمة مشاهد ساخنة، حتى لا يتم تفسيرها وفهمها بشكل خاطئ"، قائلة: "أنا عاوزة أقول أن المشاهد دي من خلال دراما مش محشورة حشر، مينغعش تجتزأ وفي نفس الوقت مش مبتذله".

وشددت على أن "المنتج محمد مختار لم يعترض على أي مشهد قدمته لأنه منتج فني ويعرف جيدا أنه تمثيل".

يشار إلى أن نادية الجندي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.

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