الحشد الشعبي يباشر بفتح معبر من شرق نهر ديالى لتضييق الخناق على داعش

2021/03/14 | 12:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

باشرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الاحد، بفتح معبر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس على قوات الجيش وتضيق الخناق على فلول داعش.

وقال مدير الهندسة العسكرية نعمة الكوفي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه ” ضمن عمليات” ثأر الشهداء” باشرت آليات الهندسة بفتح معبر من الجهة الشرقية لنهر ديالى وربطها بغرب النهر لإدامة التماس مع قطعات الجيش (فق5 ) وتضييق الخناق على عناصر داعش ومناطق إيوائه”.

وأضاف الكوفي ان ” المناطق التي تقع على صفاف نهر ديالى اوجدت غابات كثيفة وذات تضارس معقدة توفر ملاذا آمنا للإرهابيين”، مبينا أن ” ربط الجهة الشرقية للنهر بغربها سيحقق تماسا مع القطعات الأمنية ويضيق الخناق على تحركات داعش”.

وتابع الكوفي انه “للهندسة العسكرية سيكون دور كبير ومحوري ضمن عملية ثأر الشهداء والقضاء أوكار الإرهاب”.



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