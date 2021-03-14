صحة كردستان تسجل 7 وفيات ونحو 400 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/14 | 12:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل 7 وفيات ونحو 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وجاء في بيان لصحة الاقليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سجلت 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات ومناطق اقليم كردستان (أربيل 202، السليمانية 143، دهوك 34، حلبجة 6، كرميان 7).وأضاف، انه “سجلت 155 …

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